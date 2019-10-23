تقرير روسى: موسكو تسعى لإقامة شراكة تجارية واقتصادية طويلة الأجل مع أفريقيا

أكد تقرير اقتصادي روسي أن موسكو تسعى من وراء استضافتها لفعاليات النسخة الأولى من منتدى " روسيا – أفريقيا " الاقتصادى بمدينة سوتشى الروسية إلى إقامة شراكة تجارية واقتصادية طويلة الأجل مع القارة الأفريقية.





وأشار تقرير – أعدته مؤسسة روسكونجرس الروسية بعنوان " "روسيا وأفريقيا: شراكة تجارية واقتصادية طويلة الأجل " بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادى - إلى أنه ينبغي على روسيا أن تأخذ في الاعتبار المجموعة الكاملة لأحدث الاتجاهات في تنمية إفريقيا ، وقالت المؤسسة : إنه على الرغم من أن معظم البلدان الأفريقية لا تزال تعتمد على استخراج وتصدير المواد الخام، إلا أن مؤسسات التنمية الرائدة في إفريقيا تسعى إلى زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي.



وشدد التقرير على أهمية تسريع التصنيع والتنمية المستدامة وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة الأفريقية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي سريع منوها إلى أن العديد من البلدان الأفريقية ينفذ اليوم إصلاحات نشطة، مما يخلق بيئة منظمة وملائمة لممارسة الأعمال التجارية والاستثمارات ، واستعرض التقرير مكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي، والحالة الراهنة للعلاقات التجارية الروسية الأفريقية، بالإضافة إلى العوامل الرئيسية في تنميتها.



وأوضح التقرير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد فى كلمته الترحيبية بالمشاركين فى المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي أن التحرك نحو روسيا وإفريقيا تجاه بعضهما البعض في مجال التجارة والاستثمار والتكامل الصناعي يسير بخطى أسرع ، ويتضح ذلك التحرك من خلال ديناميكيات المؤشرات الاقتصادية المرتفعة والاهتمام الكبير بالمنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي، والذي سيجمع أكثر من 3000 ممثل عن الشركات الأفريقية، فضلا عن رؤساء الشركات الروسية وكبار الخبراء الدوليين.



وأشار التقرير إلى أن روسيا ترى آفاقا كبيرة للتعاون مع الشركاء الأفارقة، وهي على استعداد لتبادل الحلول والتقنيات الجديدة معهم لتطوير الصناعة ورأس المال البشري.