أمطار شديدة في الدقهلية.. المدارس بدون تلاميذ ورفع حالة الطوارئ

تشهد مدن وقرى الدقهلية تكدس المياه بالشوارع اثر الامطار الشديدة والتى بدأت أمس واستمرت اليوم وشهدت المدارس غياب العديد من الطلاب والطالبات كذلك إغلاق المحال التجارية.



وشدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء باتخاذ كافة التدابير لمواجهة موجة أمطار متوقعة وموسم الشتاء، ورفع درجات الاستعداد والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ والأزمات وتجهيز سيارات وماكينات شفط المياه وتمركزها فى وضع الاستعداد لموجة من الأمطار المتوقعة مع التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية لمواجهة أى حالات طارئة.



وأكد على ضرورة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمحافظة ورفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع أي طارئ يحدث خلال موسم الشتاء لمنع الأضرار التي يمكن أن تنتج في ظل الظروف الجوية.



وشدد شاروبيم على ضرورة قيام كل جهة بالتعامل الفوري في حالة انسداد بالوعات الصرف الصحي، أو وجود تجمعات المياه داخل الشوارع، وتحديد أماكن الرصف المنخفضة وأماكن تجمع المياه فيها وسرعة ترميمها وصيانتها، والتأكد من سلامة الطرق والجسور والخزانات.



وأشار إلى تشكيل حملات دورية لتنظيف وصيانة المجاري المائية وشبكات الصرف الصحي والمياه وإزالة العوائق بما يضمن انسيابية في تصريف وتجنب طفح مياه الصرف الصحي والأمطار في الشوارع الرئيسية والجانبية بعموم المحافظة.



ووجه محافظ الدقهلية بسرعة مراجعة أعمدة الكهرباء حفاظا على الأرواح، ومراجعة العقارات ذات الخطورة الداهمة والأجزاء التى يمكن ان تسبب، خطورة و الأجسام المعرضة للسقوط من أعلى



وشدد شاروبيم على ضرورة التنسيق الكامل بين غرف العمليات برئاسة كل مركز ومدينة والوحدات القروية،مع كافة الجهات المعنية ومع غرفة عمليات المحافظة، وتواجد كل القيادات والإدارات الميدانية فى الشارع .