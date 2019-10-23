عبدالله السعيد يكشف تفاصيل مواجهته الأولى ضد الأهلي مع بيراميدز

كشف عبدالله السعيد، نجم نادي بيراميدز، عن تفاصيل مواجهته الأولى امام النادي الأهلي مع ناديه بيراميدز، وذلك عقب عودته من رحلة الاحتراف بالدوري السعودي.



وأكد عبدالله السعيد على مواجهته الأولى امام النادي الأهلي، كانت صعبة للغاية، بسبب الظروف في هذا التوقيت.



واضاف عبدالله السعيد:" وصلت للفريق يوم المباراة، وبدأت على الفور التعرف على اللاعين خلال تواجدي في حافلة الفريق أثناء التوجه لمواجهة الأهلي".



واردف:"حسام حسن تحدث ومعي وأكد لي أنني سأشارك في المباراة وقام بتحفيزي لكي أكون لهذه المباراة."



وعن منتخب مصر ومشاركته في كأس العالم 2018 في روسيا أكد عبدالله السعيد إن التعادل مع أوروجواي كان سيحدث الفارق بالنسبة لنا، وما زاد من صعوبة الأمور الخسارة أمام روسيا في ثاني المباريات.