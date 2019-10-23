شفط مياه الأمطار أسفل الأنفاق وكبارى القليوبية.. صور

دفعت محافظة القليوبية بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء بعدد من السيارات لسحب وشفط المياه من داخل الأنفاق وأسفل الكبارى بالمحافظة بعد تراكمها عقب سقوط الأمطار على المحافظة للعمل على سيولة الحركة المرورية بالشوارع.



من جانبه أعلن الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لسوء الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة.



ووجه المحافظ بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أي حوادث طارئة قد التقلبات الجوية.



وشدد مرزوق على مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

