تطور خطير فى مظاهرات لبنان والعراق وتشيلي.. أبرز عناوين الصحف السعودية



-الشرق الأوسط: مظاهرات لبنان ترفض التعديلات الحكومية

-سبق: تقرير لجنة التحقيق باستهداف مظاهرات العراق يوصي بإعفاء قادة أمنيين

-عكاظ: احتجاجات تشيلي ترفع سقف مطالبها وحظر التجول يمتد إلى مدن أخرى



تناولت الصحف السعودية اليوم الأربعاء المزيد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمي وتصدر ذلك أن مصدر وزاري لبناني رأى أن التفاهم على إجراء تعديل وزاري «سيدفع باتجاه تحقيق نقلة نوعية تؤدي إلى تفعيل العمل الحكومي وزيادة إنتاجيته»، لكنه قال إن «القرار لم يُتخذ حتى الساعة في شأن التعديل». وأضاف أن رئيس الحكومة سعد الحريري «أخذ علمًا بمطالبة الحراك الشعبي بوجوب تغيير الحكومة، لكن اتخاذ القرار يستدعي من الحريري القيام بمروحة من الاتصالات والمشاورات للبحث في إمكانية تحقيقه، بدءًا برئيس الجمهورية».



وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري «يحرص على الالتزام بتطبيق ما ورد في ورقة الإنقاذ الاقتصادي التي أذاعها فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء». وأضاف أن «خريطة الطريق لترجمة بنود الورقة أصبحت واضحة، لكن في حال تعذّر إجراء تعديل وزاري على قاعدة تفعيل العمل الحكومي والاستغناء عن الفائض في عدد الوزراء بعد استقالة وزراء حزب القوات اللبنانية، فلا بد من فتح الباب أمام البحث بتشكيل حكومة جديدة، مع أنها ليست مطروحة بهذه السرعة، وتحتاج إلى تهيئة الأجواء، وإنضاج الظروف بما يؤمن ولادتها بصورة طبيعية».



واعتبر أنه «لا بديل عن إعادة تكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، شرط ألا تكون فضفاضة، لجهة عدد الوزراء فيها، أو أن تتضمن جوائز ترضية كما هو حاصل اليوم باختيار وزراء لا وظيفة لهم سوى المهاترات وشلّ قدرة الحكومة على رفع مستوى إنتاجيتها». ورأى أن الأولوية في الوقت الحاضر يجب أن تُعطى لإقرار موازنة العام 2020 بعد أن أُحيلت إلى لجنة المال والموازنة النيابية لدراستها وصوغها بصورة نهائية للتصديق عليها في البرلمان.



وأكدت "سبق" أن تقرير لجنة التحقيق في استهداف المتظاهرين في العراق، التي شكلها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بناء على طلب المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، أقر بالاستخدام «المفرط للقوة ضد المتظاهرين من قبل القوات الأمنية».



وأكد التحقيق، الذي نشرته أمس اللجنة التي ترأسها وزير التخطيط نوري الدليمي، والتي ضمت وزراء الدفاع والداخلية والصحة والعدل وقادة عسكريين كبارًا، أن «157 مواطنين قتلوا، وجرح 3458 آخرين.



وأوصى التقرير بإحالة قادة عسكريين وأمنيين كبار، من بينهم قائد عمليات بغداد وقائد عمليات الرافدين وقادة الشرطة في بغداد وميسان وواسط وذي قار والديوانية، إلى التقاعد. وأشار إلى أن «الاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي، وعدم وجود ضبط نار من المنتسبين، أدى للخسائر التي وقعت في صفوف المدنيين»، فضلًا عن «ضعف القيادة والسيطرة لبعض القادة».





وقالت "عكاظ" أنه مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة سانتياغو أعلن الجيش فرض حظر التجول ليلة الاثنين - صباح الثلاثاء لليوم الرابع على التوالي، ودعت نقابات التعدين في تشيلي إلى تنظيم إضراب عام اليوم الأربعاء، واتهمت الشرطة بارتكاب أعمال وحشية، ورفعت من سقف مطالبها. ومنذ الجمعة تشهد تشيلي أسوأ أزمة اجتماعية منذ عقود.



وأعلن الجنرال خافيير إيتورياجا، المسؤول عن أمن العاصمة سانتياغو خلال الاحتجاجات، بدء حظر التجوال من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 6 صباحًا، كما قررت الحكومة فرض حظر التجوال في مدن مثل لا سيرينا، كوكيمبو، رانكاغوا، فالبارايسو وكونسيبسيون. وبدأت المظاهرات الجمعة احتجاجًا على زيادة رسوم مترو سانتياغو، التي تملك أوسع وأحدث شبكة لقطارات الأنفاق في أميركا اللاتينية يبلغ طولها 140 كيلومترًا وتنقل يوميا ثلاثة ملايين راكب.