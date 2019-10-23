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فى يومه العالمى .. مشروب طبيعي يعالج الروماتيزم ويقوي المفاصل

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:56 ص
فى يومه العالمى مشروب
فى يومه العالمى مشروب طبيعي يعالج الروماتيزم ويقوي الرجال
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أسماء عبد الحفيظ
يحتفل العالم في الثالث والعشرين من أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي لـ"الروماتيزم"، أو"الرثْيَة"، وهو مصطلح للمشاكل الطبية التي تصيب المفاصل.

ففى إطار اليوم العالمي للروماتيزم يقول الدكتور فاروق الطاهر استشاري الطب البديل وخبير التداوي بالأعشاب، ان مشروب الخروب يحمل فوائد كبيرة لصحة الإنسان، وأنه يعالج العديد من المشكلات الصحية.

وأضاف الطاهر استشاري الطب البديل، ان من بين فوائد تناول مشروب الخروب على الريق وطوال اليوم يعمل على :

- خفض ضغط الدم المرتفع

- يعالج مرض الأنيميا لاحتوائه على عنصر الحديد بنسبة عالية

- يخفض من درجة حرارة الجسم في حالات الحمى

- يعالج الامساك المزمن بجميع درجاته

- يوقف القيء

- من أفضل مسكنات الصداع

- تدليك أماكن الروماتيزم بعصير الخروب يعالجه ويسكن آلامه

- يقوي العظام ويحمي من مرض هشاشة العظام

- مقوي جنسي أفضل من الأدوية المخصصة لذلك
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