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منوعات

شاهد.. عدوية والعسيلي والليثي وسط الطلاب بمركز المؤتمرات

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:55 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
شهدت الجامعة الصينية المصرية الاحتفال باستقبال دفعة جديدة من الطلاب للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠.

وقال الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة الصينية المصرية، في بيان، الأربعاء: إن الجامعة حريصة دائمًا على تنظيم مثل هذه الاحتفاليات لخلق روح من التعاون، والتواصل بين الأجيال، وأضاف الشيحي أن الجامعة لا يقتصر دورها على التعليم فقط، بل يمتد ليشمل التأهيل والتدريب أيضًا، سواء كان هذا التأهيل نفسي أو معنوي، لإعداد شباب قادر على البذل والعطاء والعمل بجد لتحقيق النفع لمصر. 

وقال د. أشرف الشيحي: "يسعدنا اليوم استقبال جيل جديد من طلاب الجامعة، ونشعر بالفخر لثقة هؤلاء الطلاب في الجامعة الصينية المصرية، وهو ما يزيد من إصرارنا علي العمل دائمًا، ويدفعنا للسعي نحو تطوير مناهج التعليم داخل الجامعة، من حيث الكفاءة ونقل الطرق الحديثة لطلابنا".. وأضاف الشيحي: "ان كل ما نطمح له بالجامعة المصرية الصينية، هو تخريج أجيال واعدة قادرة علي مواكبة متطلبات سوق العمل وخلق فرص لأنفسهم داخل مجتمع الأعمال".

إقيمت الإحتفالية علي مسرح مركز المنارة الدولي، بالتجمع الخامس، وتضمن الحفل فقرات متنوعة ،مجموعة من نجوم الغناء المصري، النجم تامر عاشور، محمود العسيلي، محمد عدوية، محمود الليثي، وعازف الكمان أحمد مختار والدي جي رامي بلازن و الفايير شو أحمد بغدادي.
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