الرئيس الإسرائيلي سيسند إلى جانتس مهمة تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أنه سيوكل إلى زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني جانتس، مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية في وقت لاحق اليوم ، بعد إخفاق بنيامين نتانياهو في تشكيل الحكومة.





وذكرت قناة "i24" الإسرائيلية أن ريفلين يواجه تحديا كبيرا في محاولته إنقاذ بلاده من المأزق السياسي الذي تعيشه في ظل الجهود المبذولة لتشكيل حكومة وحدة بعد الانتخابات التشريعية الثانية التي تمت في 17 سبتمبر الماضي، مضيفة أنه وللمرة الثانية بعد انتخابات أبريل الماضي، لم ينجح رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في تشكيل تحالف أغلبية.





وكان كل من تحالف جانتس وحزب الليكود بزعامة نتنياهو، قد حصل على 35 مقعدا في انتخابات أبريل الماضي، إلا أنه تم منح نتنياهو فرصة لتشكيل حكومة ائتلافية بفضل دعم الأحزاب اليمينية والدينية الصغيرة، وعندما فشل اختار إجراء انتخابات في 17 سبتمبر الماضي.





وأثناء أداء الكنيست الجديد لليمين الدستورية في الثالث من أكتوبر الجاري، قال الرئيس الإسرائيلي "في أوقات محددة يجب على الرئيس التدخل والقيام بدوره الرسمي لتوجيه النظام الذي يكافح من أجل العودة إلى المسار الصحيح".





وعلى الرغم من فوز تحالف جانتس بـ 33 مقعدا في الكنيست مقابل 32 مقعدا لحزب الليكود في انتخابات سبتمبر الماضي، إلا أن جانتس لم ينجح حتى الآن في الحصول على دعم أغلبية 120 نائبا لتشكيل ائتلاف حكومي مستقر.



