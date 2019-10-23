أسعار خدمة الإنترنت في أفريقيا ضمن الأعلى في العالم

كشفت دراسة حديثة عن أن العملاء في الدول الإفريقية يدفعون مبالغ مالية، للحصول على خدمات الانترنت، وتعد هذه المبالغ هي الأعلى على مستوى العالم، مقارنة بمستويات الدخل.





جاء ذلك في دراسة لـ"تحالف الإنترنت بأسعار معتدلة" - خلال تقريره السنوي- عن أسعار خدمة الإنترنت في 136 دولة بالنسبة لأصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط.





وأشار التقرير إلى أن نماذج الدول ذات الدخل المتوسط شملت دولًا مثل ماليزيا وكولومبيا والهند وجامايكا وجنوب إفريقيا، بينما قائمة الدول ذات الدخل المنخفض شملت دولًا مثل نيبال وهاييتي وليبريا وموزمبيق واليمن.





وذكر التقرير أن ارتفاع أسعار خدمة الإنترنت مقارنة بالدخل هو السبب الرئيسي وراء عدم قدرة 49% من سكان العالم على الحصول على الخدمة.



