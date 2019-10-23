الإعصار منع العديد من اليابانيين عن متابعة تنصيب الإمبراطور الجديد

لم يتمكّن الكثير من اليابانيين متابعة تنصيب الإمبراطور الجديد ناروهيتو رسميًا، بسبب الإعصار الذي ضرب البلاد مؤخرًا.



وأفادت تقارير صحفية يابانية بأن الكثيرين لم يكن لديهم أي وقت لمتابعة فعاليات تنصيب الإمبراطور، في ظل انشغالهم بإزالة آثار الإعصار، بينما قال آخرون إنهم لم يكن لديهم وقت حتى للتفكير في الأمر من الأساس.



وفي الوقت ذاته، جاءت ردود أفعال المواطنين الذين تمكَّنوا من متابعة الحدث إيجابية، إذ عبَّروا عن أملهم في أن يكون الاحتفال بتنصيب الإمبراطور الجديد نقلة نوعية في الفترة المقبلة.



يُذكر أنه تم تأجيل موكب الإمبراطور والإمبراطورة التقليدي الذي كان مقررًا بعد مراسم التنصيب في وسط العاصمة طوكيو حتى العاشر من نوفمبر المقبل، في أعقاب الإعصار الذي خلف 180 قتيلًا.