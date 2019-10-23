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فن

لوسي تكشف كواليس فيلم ورقة جمعية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:02 ص
لوسي
لوسي
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شيرى نبيل
أعربت الفنانة لوسي عن سعادتها لردود الافعال التي وصلت اليها فيلم " ورقة جمعية " الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان اسكندرية السينمائي .

واضافت لوسي في تصريحات خاصة لصدي البلد : «شخصية أم عبد الله من واقع مجتمع ، عندما عرض علي الدور شعرت أنني من سكان الحارة وأن الشخصية قريبة من شخصيتي في الحقيقية ، أم عبد الله تملك ابتسامة وهي تتحدث ملئية بالتفاؤل والحنان والثقة ، أيضا شخصية المخرج أعطت روح للدور ».

تابعت قائلة : لا أنسي أن العاملين في الفيلم تعاطفوا مع أم عبد الله لدرجة أنه عندما توفيت تلك الشخصية في نهاية أحدث الفيلم وجدت البكاء في أعينهم ، كل هذه الأمور جعلتني أشعر بحالة من السعادة وأني أجسد الدور بواقعية .

يشارك الي ان بطولة "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدي، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلى.
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