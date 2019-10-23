لوسي تكشف كواليس فيلم ورقة جمعية

أعربت الفنانة لوسي عن سعادتها لردود الافعال التي وصلت اليها فيلم " ورقة جمعية " الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان اسكندرية السينمائي .
واضافت لوسي في تصريحات خاصة لصدي البلد : «شخصية أم عبد الله من واقع مجتمع ، عندما عرض علي الدور شعرت أنني من سكان الحارة وأن الشخصية قريبة من شخصيتي في الحقيقية ، أم عبد الله تملك ابتسامة وهي تتحدث ملئية بالتفاؤل والحنان والثقة ، أيضا شخصية المخرج أعطت روح للدور ».
تابعت قائلة : لا أنسي أن العاملين في الفيلم تعاطفوا مع أم عبد الله لدرجة أنه عندما توفيت تلك الشخصية في نهاية أحدث الفيلم وجدت البكاء في أعينهم ، كل هذه الأمور جعلتني أشعر بحالة من السعادة وأني أجسد الدور بواقعية .
يشارك الي ان بطولة "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدي، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلى.
واضافت لوسي في تصريحات خاصة لصدي البلد : «شخصية أم عبد الله من واقع مجتمع ، عندما عرض علي الدور شعرت أنني من سكان الحارة وأن الشخصية قريبة من شخصيتي في الحقيقية ، أم عبد الله تملك ابتسامة وهي تتحدث ملئية بالتفاؤل والحنان والثقة ، أيضا شخصية المخرج أعطت روح للدور ».
تابعت قائلة : لا أنسي أن العاملين في الفيلم تعاطفوا مع أم عبد الله لدرجة أنه عندما توفيت تلك الشخصية في نهاية أحدث الفيلم وجدت البكاء في أعينهم ، كل هذه الأمور جعلتني أشعر بحالة من السعادة وأني أجسد الدور بواقعية .
يشارك الي ان بطولة "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدي، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلى.