لوسي تكشف كواليس فيلم ورقة جمعية

أعربت الفنانة لوسي عن سعادتها لردود الافعال التي وصلت اليها فيلم " ورقة جمعية " الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان اسكندرية السينمائي .



واضافت لوسي في تصريحات خاصة لصدي البلد : «شخصية أم عبد الله من واقع مجتمع ، عندما عرض علي الدور شعرت أنني من سكان الحارة وأن الشخصية قريبة من شخصيتي في الحقيقية ، أم عبد الله تملك ابتسامة وهي تتحدث ملئية بالتفاؤل والحنان والثقة ، أيضا شخصية المخرج أعطت روح للدور ».



تابعت قائلة : لا أنسي أن العاملين في الفيلم تعاطفوا مع أم عبد الله لدرجة أنه عندما توفيت تلك الشخصية في نهاية أحدث الفيلم وجدت البكاء في أعينهم ، كل هذه الأمور جعلتني أشعر بحالة من السعادة وأني أجسد الدور بواقعية .



يشارك الي ان بطولة "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدي، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلى.