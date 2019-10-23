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رياضة

مرتضى منصور: كهربا ضرب جروس .. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:14 ص
كهربا وجروس
كهربا وجروس
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حسن العمدة
فجر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة حول أسباب فشل انتقال كهربا لنادي الأهلي.

وقال مرتضي ، عبر برنامج الزمالك ، إن كريستيان جروس مدرب الفريق السابق أخبر فايلر بأن كهربا تعدي عليه بالضرب ولا يصلح لنادي الاهلي ولاعب يحب المشاكل كثيرا .

وتابع ، أخفينا الأمر عن الجميع بشأن هذه الوقعة بالتعدي علي جروس.

واختتم ، ان الزمالك خيره عليك يا كهربا، الطمع عماك ودمرك، وكذلك والدك، انت الان بلا ناد .
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