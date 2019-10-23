مرتضى منصور: كهربا ضرب جروس .. فيديو

فجر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة حول أسباب فشل انتقال كهربا لنادي الأهلي.



وقال مرتضي ، عبر برنامج الزمالك ، إن كريستيان جروس مدرب الفريق السابق أخبر فايلر بأن كهربا تعدي عليه بالضرب ولا يصلح لنادي الاهلي ولاعب يحب المشاكل كثيرا .



وتابع ، أخفينا الأمر عن الجميع بشأن هذه الوقعة بالتعدي علي جروس.



واختتم ، ان الزمالك خيره عليك يا كهربا، الطمع عماك ودمرك، وكذلك والدك، انت الان بلا ناد .

