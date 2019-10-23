نيجيريا ترسل 150 شخصًا لدراسة هندسة السكك الحديدية في الصين

قال وزير النقل النيجيري روتيمي أمايشي إن حكومة بلاده أوفدت أكثر من 150 شخصًا إلى الجامعات الصينية لدراسة هندسة السكك الحديدية.



وذكرت صحيفة (بريميوم تايمز) النيجيرية -على موقعها الإلكتروني- أن الوزير تحدث -في كلمة له بالجمعية الوطنية (البرلمان) في نيجيريا- عن صيانة واستدامة القطارات في البلاد، كما تطرق إلى الحاجة لتعليم النيجيريين الاعتماد على أنفسهم وإصلاح القطارات في حالة تعطلها وليس الاعتماد على الدول المصدرة مثل الصين لإصلاحها.



وأضاف الوزير: "تم إرسال هؤلاء الأشخاص -ومنهم صغار في السن- إلى جامعتين في الصين بتمويل من الحكومة الصينية، لدراسة هندسة السكك الحديدية، ونأمل في أن يتخرجوا في الجامعة في غضون أربع سنوات، ومن يرغب في استكمال دراسته في الماجستير والدكتوراه فليستمر، لقد أسسنا جامعة للنقل في مدينة دارا، لكي نتأكد من أن يكون لدينا القوى العاملة لتولي المسؤولية من الصينيين، فنحن نحاول توطين تكنولوجيا السكك الحديدية".



ولفت الوزير إلى أن أهم شيء يمكن معالجته حول السكك الحديدية هو السلامة، من حيث عدد الأشخاص الذين قد يتعرضوا للموت في حالة حدوث مشكلة تتعلق بالسلامة.