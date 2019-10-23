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توك شو

بوتين: مصر وروسيا على تعاون دائم لمواجهة الإرهاب .. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:55 ص
اجتماع الرئيس السيسي
اجتماع الرئيس السيسي والرئيس بوتين
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قسم التوك شو
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه تم بدء العمل على مشروع الضبعة النووي في مصر، متابعًا أنه تم وضع 170 مليون دولار للبنية الأساسية للمشروع.

جاء ذلك في مستهل القمة المصرية الروسية في مدينة سوتشي بروسيا.

وتابع الرئيس بوتين، أن دولة الإمارات الصديقة اهتمت بهذا المشروع،ويرغبون في الاشتراك معنا لاقامة مشروعات على ارض مصر.

وأكد الرئيس بوتين، ان هناك اتصالا دائما بين مصر وروسيا، و تعاون دائم لمواجهة الارهاب.
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