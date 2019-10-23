للاكتفاء الذاتي من الألبان .. روسيا تستورد آلاف الأبقار

ذكرت مصلحة الجمارك في روسيا الاتحادية أن روسيا قامت بشراء 45 ألف عجل بقيمة 100 مليون يورو من دول الاتحاد الأوروبي هذا العام حتى الآن، ومن المحتمل أن تكون أكبر مستورد للعام الثاني على التوالي، وتمثل هذه الأرقام ضعف العدد في عام 2016.



وقالت صحيفة (موسكو تايمز) -على موقعها الإلكتروني- إن روسيا تعد الآن أكبر مستورد للأبقار من الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أن الشركات الروسية تنقل آلاف الأبقار "الهولشتاين" الأوروبية الشهيرة عبر الحدود إلى أحدث صالات الحلب المصممة من جانب مهندسين ألمان وسويديين.



وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الروسية تسعى -من خلال خطة طموحة- لتحويل روسيا من أكبر مستورد للألبان إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال ثماني سنوات، بل وضعت موسكو أنظارها على بيع الحليب إلى أكبر سوق على الإطلاق وهي الصين، لذا تتجه روسيا إلى تحديث صناعة الألبان من خلال التقنيات الأوروبية الحديثة، حيث لا يزال يتم حلب معظم الأبقار في روسيا بالطريقة التقليدية.



وبعد أن حظرت روسيا استيراد المواد الغذائية الأوروبية في عام 2014، جذبت صناعة الألبان ما يزيد على 200 مليار روبل (1ر3 مليار دولار) من الاستثمارات، وفقًا لتقديرات الاتحاد الوطني لمنتجي الألبان.



وأشارت الصحيفة إلى أن كبار المستثمرين في روسيا يسعون حاليًا إلى دخول المجال وضخ استثمارات كبيرة في قطاع منتجات الألبان ومزارع الأبقار.