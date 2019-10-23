بملابس جلد..إيمي سمير غانم بصحبة أصدقائها على النيل

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم متابعيها عبر حسابها الشخصى لمواقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها، بإطلالة شتوية وهي بصحبة اثنين من أصدقائها .



وظهرت إيمي سمير غانم وهي ترتدي جاكيت جلد أنيق ،ذات اللون الأسود ونسقت معه جيب طويل باللون الأسود واضعة عليه شنطة جلد كروس باللون الأسود ،وأنتلعت فى قدميها حذاء أسود ذات الكعب العالي .



واكتملت أطلالة أيمي بتركها شعرها مندسل على الأكتاف ،واضعة بعض اللمسات البسيطة من المكياج الأنيق .



وظهرت "إيمي " فى الصورة بصحبة أثنين من أصدقائها ،مايا رؤف و شهد .