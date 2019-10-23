الأمم المتحدة: العراق قطعا شوطا كبيرا على طريق الإنجازات

يشير تقرير خاص أعدّه مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، إلى حدوث انتهاكات جديّة لحقوق الإنسان خلال المظاهرات التي شهدها العراق بين الأول والتاسع من أكتوبر 2019 حيث يشمل التقرير توصيات يحض فيها السلطات العراقية على اتخاذ خطوات إضافية لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.



وقدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، إحاطة حول التقرير وقالت "لقد قطع العراق شوطًا كبيرًا ومن المهم عدم تقويض تلك الإنجازات العديدة، وخلق مناخ من الإرهاب والترويع لا يليق بإمكانات العراق كمجتمع ديمقراطي ومنفتح."



وأفادت المسؤولة بأن التقرير يسلط الضوء على أوجه القصور والإجراءات التي يجب أن تُتخذ لتفاديها في المستقبل.



وأضافت هينيس-بلاسخارت أن التقرير يضمّ خطوات مهمة لضمان المحاسبة، "أحثّ على اتخاذ خطوات إضافية لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين، إنه من المهم إجراء التحقيقات ومحاسبة الفاعلين وتعويض الضحايا" .



وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تُعد أدوات مهمة لمنع حدوث الانتهاكات مجددا ولحماية المدنيين.



وتضمّ ما توصلت إليه يونامي تقارير موثوقة حول انتهاكات للحق في الحياة، ومن بينها قتل متعمد لمتظاهرين عزل، والاستخدام المفرط للقوة أثناء تفريق المتظاهرين حيث يسلط التقرير الضوء على الشواغل المتعلقة باستخدام طرق القمع للحد من وصول المعلومات إلى المتظاهرين، إضافة إلى ادعاءات حول اعتقالات تعسفية وتهديدات ومضايقات.



كما حث التقرير أيضا المتظاهرين على الحفاظ على سلمية المظاهرات والابتعاد عن العنف في التعبير عن مطالبهم بما يتوافق مع القانون.



وبدورها قالت مديرة مكتب حقوق الإنسان التابع ليونامي، دانييل بيل، "إن الخسائر في الأرواح والإصابات الخطيرة والأضرار الناجمة عن العنف أثناء المظاهرات كانت مأساوية وكان بالإمكان تفاديها، حيث يتعين أن تكون الأولوية اتخاذ خطوات ملموسة للسماح بالتجمعات السلمية وحماية المشاركين فيها."



وقد شهد العراق مظاهرات في أرجاء البلاد في مطلع تشرين أول/أكتوبر، شارك فيها الآلاف وخرجوا في شوارع العاصمة بغداد ومدن أخرى احتجاجا على استشراء الفساد وتفشي البطالة وسوء الخدمات العامة.



وحاولت قوات الأمن تفريق المظاهرات باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، لكنّها فيما بعد لجأت إلى العنف في فضّ التجمعات فأطلقت الرصاص الحي والمطاطي، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل في الأسبوع الأول بحسب ما أفادت التقارير.



وتزامنت الاحتجاجات التي اتسمّت بالعفوية مع مرور عام على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي ما شكل أحد أكبر التحديات أمامه. وشارك في المظاهرات قطاع كبير من الشباب والفقراء المهمّشين والذين لطالما انتظروا التغيير وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.