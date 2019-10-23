أمطار متفرقة على عدة مناطق بالجيزة

شهدت العديد من أحياء محافظة الجيزة سقوط أمطار نتيجة تراكم السحاب الموجودة فى السماء مليئة بكميات الأمطار .



قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية: إن كمية السحاب الموجودة فى السماء مليئة بكميات الأمطار، موضحًا أن السحاب ينتقل من مكان لآخر بعد سقوط كميات الأمطار المخزنة بداخله، ويتحرك حتى يتم إعادة ملء السحاب مرة أخرى ليسقط أمطارًا جديدة فى مكان آخر.



وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" ، المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن هذا هو السبب لوجود أمطار فى مناطق دون أخرى، موضحًا أن درجة الحرارة فى القاهرة 27 درجة مئوية اليوم الأربعاء.



وأشار المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، مؤكدًا أننا مازلنا فى الثلث الأول من فصل الخريف، ولن يبدأ فصل الشتاء إلا بعد شهرين والذى سيبدأ رسميًا 21 ديسمبر.



