لوسي: لم أقلق من مشاركة الجيل الجديد

قالت النجمة لوسي إنها لم تقلق من مشاركة المخرج أحمد البابلي في أولى تجاربه الإخراجية في الأفلام الطويلة خلال فيلم "ورقة جمعية".



وأضافت "لوسي" في تصريح لـ" صدى البلد": "أريد أن أوضح أمرا هام، أن ثاني تجارب المخرج داود عبد السيد شاركت فيه من خلال فيلم البحث عن سيد مرزوق، وأول تجربة إخراجية للمخرج رضوان الكاشف كنت بطلة فيلم، وأول فيلم "حب في الثلاجة للمخرج سعيد حامد وماهر عواض كنت أيضًا بطلة العمل، لديّ قناعة كبيرة سواء في الاعمال السينمائية أو التليفزيونية أن الورق هو الأهم ثم أجلس مع المخرج وأتحدث معه ولدي قناعة أن المخرج الموهوب هو الذي يقدم موضوع هام .



وتابعت : "أما بالنسبة لفيلم " ورقة جمعية " وجدت المخرج أحمد البابلي تارك لي رسالة علي " الواتس اب " تتضمن أن هناك فيلم يسمي " ورقة جمعية " وكل أفتح مشهد أجد لوسي أمامي علي المصطبه " وأنا لا أستطيع أن أنان بسبب وجودك معهي في كل مشهد طلبت مه علي الفور ارسال لي السيناريو وبالفعل قرأت العمل من الساعة 7 مساءا الي الساعة 1 صباحا قرارة مستمر ، لاقوم بالاتصال به لكي أبلغة بانني وافقت علي العمل ، وطلبت منه أن يشرح لي ماذا أقوم أفعل في الدور فاثناء المكمالة شعرت بانه فاهم وواعي ولديه اجابات مقنعة فوافقت علي الفور".



تدور أحداث الفيلم داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، وتجسد لوسى بطلة الفيلم خلال العمل دور "أم عبد الله" الودودة التي تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات التى تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما.



ويشارك في بطولة "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدي، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلى.