الأمير وعامر يتفقدان سير العملية التعليمية بكليتي الدراسات والشريعة بدمنهور

أجرى الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب ، زيارة مفاجئة لمتابعة سير العملية التعليمية بكليتي الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والشريعة والقانون بدمنهور.



وبدأت الجولة بزيارة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، وقد قاما بالمرور على أجنحة الكلية بشعبها وأقسامها العلمية والإدارية ومتابعة المحاضرات والتقاء الطالبات.



واستمعا النائبان ، إلى شكاوى الطالبات للوقوف على المعوقات التي تحول بينهن وبين انتظام سير العملية التعليمية؛ ومدى الإلتزام بالكتاب الموحد، الذي تم إعداده عن طريق لجنة من أفضل أساتذة العلوم الشرعية والعربية بالجامعة وبمتابعة خاصة من فضيلة الإمام الأكبر حتى يواكب خريج الأزهر ما هو جديد وحديث في علوم الدين.



وأشار الدكتور يوسف عامر، إلى أهمية الكتاب الموحد بين الكليات الشريعة والعربية بالجامعة حتى تتوفر معايير المساواة والعدالة فيما يدرس في كافة الكليات الشرعية والعربية، وحتى نطمئن على خريج أزهري واعي ومستنير، يواكب تطورات العصر، ثم عقدا جلسة مع عميدة الكلية والوكيل ورؤساء الأقسام العلمية ومدير الجودة ومدير الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وقد تناولت الجلسة عددًا من القضايا المهمة التي تتصل باحتياجات الكلية والوقوف على ملف الجودة.



وأكد الدكتور الأمير، على اهتمام الجامعة بتحقيق الرؤى المستقبلية لنهضة العملية التعليمية بالجامعة في ضوء رؤية رئيس الجمهورية 2030، ودعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومتابعة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من مخرجات التعلم لكافة كليات الجامعة في أقرب وقت من خلال دراسة ومتابعة شاملة وجادة لكل الأمور، وقد أشاد الأمير بمستوى الأداء وانتظام والعمل في كلية الدراسات الإسلامية بدمنهور.



كما أكد على حرص الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس الجامعة على إمداد كليات الجامعة بما تحتاجه الأقسام المختلفة.



واختتمت الزيارة بتفقد سير العملية التعليمية بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، وتم المرور على كافة قاعات الكلية، والوقوف على أخر ما تم التوصل إليه في ملف الجودة بالكلية، ومتابعة كافة المعاييير التي تم تجيزها، وخاصة بعد استيفاء كلية الشريعة والقانون بدمنهور أكثر من 90% من المعايير المطلوبة للاعتماد.



وأعرب الدكتور الأمير ، عن سعادته بهذا الجهد المبذول من قبل إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها في استيفاء هذه المعايير، وقد تم تكريم أوائل الكلية على هامش هذه الزيارة؛ وحث الأمير الطلاب على التفوق، وأن يكونوا منارة للعلوم الشرعية والقانونية في مصر والدول العربية والعالم أجمع؛ وقد أشاد الدكتور الأمير بانتظام سير العملية التعليمية بكلية الشريعة.



ورافق نائبي رئيس الجامعة خلال هذه الجولة التفقدية الدكتورة نادية الحناوي عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور والدكتور عبدالوهاب برانية وكيل الكلية، والدكتور السيد مرجان عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور والدكتور محمد النشار وكيل الكلية.