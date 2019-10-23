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كنز لعلاج الأمراض .. نبات شهير له 20 فائدة صحية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:01 م
كنز لعلاج الأمراض
كنز لعلاج الأمراض .. نبات شهير له 20 فائدة صحية
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أسماء عبد الحفيظ
قال الدكتور محمد لطيف أخصائى الطب البديل أن هناك نوع شهير من النبات يعتبر بمثابة كنز لعلاج العديد من الأمراض ،أبرزها فقر الدم ويقى البروستاتا من الورم الحميد .


وأوضح "أخصائى الطب البديل " أن نبات القراض (نبات ذو أشواك)، يعد منجمًا ذهبيًا طبيًا؛ لأنه مدر للبول وإزالة السموم ومضاد للروماتيزم ومضاد للالتهابات، ومسكن ومضاد للميكروبات وقرحة المعدة ومكافح لفقر الدم وسكر الدم ومضاد للحساسية ،كما يعتبر القراض مغذيا ومقوى عام، ويوقف النزف ومقو للدورة الدموية، ويخفض مستوى السكر فى الدم.

وأضاف الدكتور "محمد لطيف " أن نبات القراض يكافح الإرهاق والأنيميا والضغط النفسي ومضاد للأكسدة، كما أنه غني بالفيتامينات (أ، ب، ج)، وعدد من المعادن مثل (الحديد والكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم والفوسفور)، فضلًا عن فعاليته في علاج التهاب اللثة وحب الشباب والتهابات البروستاتا الحميدة وارتفاع ضغط الدم.

ونصح "الدكتور "محمد لطيف " باستخدام أوراق نبات القراض أو حبوبه وجذوره للاستفادة منه قدر المستطاع .

وطريقة عمل المشروب :

أخذ ملعقة صغيرة من مسحوق النبات وإضافتها إلى كوب ماء سبق غليه ويترك لمدة 10 دقائق، ثم يصفى ويشرب.
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