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توك شو

السفير عزت سعد: القمة الروسية الأفريقية ستجنى ثمارها سريعا.. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:09 ص
القمة الروسية الافريقية
القمة الروسية الافريقية
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قسم التوك شو
قال السفير عزت سعد، السفير الأسبق لمصر في روسيا، إن هذه أول قمة روسيا أفريقيا برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعلى هامش الاتفاقية التي وقعت عام 2018 بإنشاء منطقة للصناعات الروسية في شرق بورسعيد، فهي بمثابة بوابة لروسيا على القارة الأفريقية.

أكد السفير عزت سعد ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن الأجندة الموضوعة للقمة تتناسب مع أولويات مصر، حيث إنها تناقش قضايا الإرهاب والتعاون الاقتصادي والتنمية الصناعية والشراكات بين روسيا وأفريقيا، وعلى رأسها مصر.

وأضاف أنه سيتم النظر وتناول كل الملفات الدولية والإقليمية في هذه القمة، موضحًا أن الروس يعلمون جيدًا مكانة مصر في أفريقيا ووضعها السيادي فيها، وأنهم معجبون بسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في رئاسة كل من مصر والاتحاد الافريقي.

وأوضح أن هذه القمة ستكون نتائجها إيجابية ومبشرة للغاية، وسنشعر بتأثيرها في مختلف النواحي الاقتصادية والسياسية وتوطيد العلاقات الدولية.
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