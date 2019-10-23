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محافظات

مياه الأمطار تغرق شوارع بورسعيد .. ورفع حالة الطوارئ .. صور

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:06 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
قامت الأجهزة التنفيذية في أحياء محافظة بورسعيد، ومدينة بورفؤاد، بتكثيف جهودها، منذ صباح اليوم الأربعاء، لرفع مياه الأمطار المتراكمه بالشوارع، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد .

وشدد محافظ بورسعيد، على ضرورة رفع كميات المياه من الشوارع وتحقيق السيولة المرورية للسيارات والمارة، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لعودة الشوارع لشكلها الحضاري .

وشكل المحافظ، غرفة عمليات بالديوان العام للمحافظة، برئاسته، للتدخل السريع في أي أمور طارئة قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة .
مياه الأمطار تغرق شوارع بورسعيد .. ورفع حالة الطوارئ .. صور
مياه الأمطار تغرق شوارع بورسعيد .. ورفع حالة الطوارئ .. صور
مياه الأمطار تغرق شوارع بورسعيد .. ورفع حالة الطوارئ .. صور
مياه الأمطار تغرق شوارع بورسعيد .. ورفع حالة الطوارئ .. صور
مياه الأمطار تغرق شوارع بورسعيد .. ورفع حالة الطوارئ .. صور
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