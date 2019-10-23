ايتيدا و رايز أب يطلقان مسابقة كأس أفريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن إطلاق مسابقة "كأس افريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية African App Launchpad Cup "، وذلك بالتعاون مع شركة "رايز أب" المجتمع الأكبر لريادة الأعمال بالشرق الأوسط والذي يهدف إلى توصيل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط بمعظم الموارد ذات صلة في جميع أنحاء العالم.





وتعد المسابقة هي الأولى من نوعها في قارة افريقيا حيث توفر للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة ورواد الأعمال في مصر و١٩ دولة افريقية، منصة هامة لاستعراض أفكارهم الابتكارية وتقديم مشروعاتهم التجارية في مجال التطبيقات والألعاب الإلكترونية.





و تتيح المسابقة فرصة الحصول على جوائز ومنح مالية بإجمالي 60 ألف دولار، بالإضافة إلى فرص للانضمام إلى برامج مسرعات الأعمال في مصر ومختلف الدول الأفريقية. وتم فتح باب التسجيل للشركات الناشئة من مصر وافريقيا والتقدم للمسابقة من خلال الموقع الإلكتروني للمسابقة وهو: http://techleaders.eg/aal/competition/ وذلك حتى 18 نوفمبر المقبل.







وطبقًا لجدول المسابقة، ستقوم الشركات الناشئة التي ستصل إلى المرحلة النهائية باستعراض أفكارهم الابتكارية ومشروعاتهم التجارية في 7 من شهر ديسمبر المقبل أمام لجنة من المحكمين وإعلان الفائزين بالمسابقة وذلك بالتزامن مع فعاليات هذا العام لقمة رايز أب، الملتقى الأكبر لريادة الأعمال بالشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة وتتوفر تذاكر الحضور من خلال الموقع الإلكتروني للقمة https://riseupsummit.com/.







وصرحت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة: "نحن متحمسون لإطلاق مبادرة ومسابقة كأس افريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية، والتي تتيح فرص متميزة للكوادر الشابة في مصر وأفريقيا للعمل على أحدث تكنولوجيات التطبيقات والألعاب الرقمية، كما تمكنا من خلق المزيد من فرص عمل للشباب المؤهل سواء في مصر أو في قارة افریقیا."







ومن جانيه، قال عبد الحميد شرارة، المؤسس والرئيس التنفيذي لقمة رایز أب، " يشرفنا أن نستضيف أول مسابقة أفريقية لعرض الأفكار في المنطقة خلال قمة رایز أب، وهي خطوة هامة تجاه تحقيق رؤيتنا لخلق المزيد من الفرص في مجال ريادة الأعمال والتعاون مع المزيد من الأطراف المعنية في افریقیا."







وأضاف شرارة: "نود أن نشكر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ایتیدا" على إطلاق ورعاية المسابقة ونحن سعداء للغاية بالتعاون مع الهيئة كونها أحد أهم الداعمين لنمو مناخ ریادة الأعمال في مصر".







وتتيح المسابقة، بالإضافة إلى الجوائز المالية، تجربة تعلم بجودة عالية مع إتاحة فرص الانضمام إلى برنامج مسرعات الأعمال. كما ستتمكن الشركات المشاركة بنهائيات المسابقة من الحصول على مساحات عرض بمعرض الشركات الناشئة خلال قمة "رایز أب"، بالإضافة إلى التواصل مع العديد من المستثمرين وأصحاب صناديق التمويل والاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.







وتأتي المسابقة في إطار المبادرة الرئاسية "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، والتي تشرف على تنفيذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات المعنية، وتستهدف تنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وإفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة في هذا المجال.







وتهدف المبادرة بالأساس إلى تعزيز مكانة مصر كمقصد جاذب للشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال استقطاب أفضل الشركات الناشئة في قارة افریقیا ومنطقة الشرق الأوسط.







