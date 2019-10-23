احذر.. أسوأ 10 عادات تدمر المخ.. رقم 2 أغربهم

معظم الأشخاص يتداولون بعض العادات من عائلتها أو من ثقافة المجتمع التى تعيش به، ولكنها لا تعلم إذا كانت هذه العادات صحيحة أو خاطئة، وماذا يحدث للجسم عند الأستمرار فى تأدية هذه العادات التى يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أعضاء الجسم وخاصة المخ، وأسواء هذه العادات والتى تعد أسباب رئيسية هى:



1- عدم تناول وجبة الأفطار الصباحية.

تعد وجبه الأفطار الصباحية من أهم الوجبات التى يمكنا من خلالها الأستمرار طوال اليوم والقدرة على التفكير، وتوازن الجسم.



2- تغطية الرأس خلال النوم

لا يفضل تغطية الرأس أثناء النوم لأنه يغلق المسام التى يدخل منها الهواء، وغير صحى للشعر أيضا.





3- التدخين

التدخين يسبب الكثير من الكوارث والأمراض وأهمها خلايا المخ فهو يدمرها ببطئ.



4- التناول المفرط للسكر

لا يصح تناول الكثير من السكر وإذا كنت تحب تناول السكريات فيفضل تناولها من الطبيعة مثل الفاكهة والعسل.



5- الحرمان من النوم

الضغط النفسى والإرهاق فى العمل يؤدى إلى الحرمان من النوم مما يعزز التأثير السلبى على المخ.



6- تلوث الهواء

محاولة البعد عن أماكن المدخنين، وعوادم السيارات، وأستنشاق القليل من الهواء الصحى.



7- تناول الأطعمة لحد التخمة

الكثير يحب تناول الأطعمة المفضلة لدية حتى الشبع، ولكن هذا يؤثر بشكل سلبى على الجسم والعقل لذلك تناول القليل من جميع ما تحب، واترك القليل من المعدة للهواء.



8-إجهاد المخ أثناء فترة المرض

إذا كنت مريض لا تجهد نفسك وخاصة المخ، لأن ذلك سوف يؤثر عليك بشكل سلبى بعد ذلك.



9- عدم تحفيز التفكير

تنشيط المخ يعد من اهم الأشياء التى يجب أن نحرص على فعلها كل فترة لأنها تعزز الطاقة داخل الجسم والعقل وتفيد الصحة بشكل عام.



10- ندرة التحدث أو إجراء حوار

لا تنعزل عن العالم لأن ذلك يمكن أن يؤدى إلى فقدان العقل، ولكن كن حريصًا مع الأشخاص وتحدث فى المواضيع العامة لتنشيط المخ والذاكرة.