الإسماعيلي في مواجهة الجزيرة الإماراتي بالبطولة العربية

يواجه فريق الاسماعيلي منافسه فريق الجزيرة الاماراتي اليوم الاربعاء في تمام الساعة السابعة بالمباراة التي من المقرر لها ان تقام باستاد الاسماعيلية في اطار منافسات ذهاب دور الـ16 من كأس البطولة العربية.



ويسعى فريق الاسماعيلي الي تحقيق الفوز في تلك المباراة بنتيجة ايجابية، تتيح له ان يشعر بارتياح قبل مواجهة العودة التي ستكون يوم الثلاثاء 26 نوفمبر في أبوظبي.



ويدير مباراة الليلة بين الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى طاقم تحكيم مغربى يضم كلًا من، نور الدين الجعفري، بينما يسانده يوسف مبروك ويحيى النوالي كحكمين مساعدين، وجلال جيد كحكم رابع.

وكان الاسماعيلي قد تأهل الي دور الـ16 بعدما عبر أهلي بنغازي الليبي بنتيجة اربعه اهداف مقابل ثلاثة.