بعد انتقاد هاري وميجان.. شركة تبتكر وقودا للطائرات من نفايات اللحوم

يتزايد الضغط على صناعة الطيران للحد من الانبعاثات، ويعد البحث عن وقود نظيف للطائرات هو هدف شركات الطيران الكبرى حول العالم، واستطاعت إحداهن إيجاد الحل من خلال تدوير نفايات صلبة واستخدامها كوقود للطائرات.



ووفقا لموقع "إنديان إكسبريس" الهندي، فإن شركات صناعة الطائرات الفاخرة مثل بومباردييه، وجلف ستريم، تجذب المشترين ليس فقط بشكلها الأنيق، وكبائنها الفخمة، وأيضًا باستخدامها للوقود البديل، حيث ستستخدم وقود مصنع من نفايات اللحوم للطائرات الخاصة خلال رحلات الأثرياء.



وقال مدير الاتصالات في بومباردييه إن "إيجاد وقود بديل يعد جزءا من دورنا، والشركة استجابت لتغيرات المناخ بإيجاد حل مناسب"، فيما قال مارك ماسلوك، مدير الاتصالات والشئون العامة في بومبارديير للطيران: "لقد وقعت صناعة الطيران التجاري على التزامها بتغير المناخ، مما سيؤدي إلى خفض الانبعاثات بنسبة 50٪ بحلول عام 2050".



وتم اختيار نفايات اللحوم لتحقيق هذا الهدف لاستخلاص وقود بديل مستدام، وسيتم عرض الطائرات في أكبر معرض صناعي في العالم في لاس فيجاس، حيث ستستخدم خمس طائرات جلف ستريم هذا الوقود الجديد.



وتقول شركة World Energy المنتجة للوقود الحيوي، والتي تنتج الوقود الذي تستخدمه شركة "جولف ستريمط، إن أحدث أنواع الوقود التي تحتوي على نفايات اللحوم تشمل الدهون والشحوم والزيوت، وسيتم تطوير العمل لصناعة وقود من جميع المنتجات الثانوية لصناعة الأغذية.



وسيتم استخدام هذا الوقود خلال رحلات الأثرياء في البداية، لتجنب مهاجمتهم تلويث البيئة، كما ادعت ناشطة المناخ جريتا ثونبرج في السابق.



يذكر أنه تم انتقاد الأمير هاري وزوجته ميجان مؤخرا بسبب تحليقهما بطائرات خاصة في الوقت الذي تحدثا فيه عن مخاوفهما بشأن البيئة.