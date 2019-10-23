Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر بتاريخ 23-10-2019 دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:04 ص
برشلونة
برشلونة
Advertisements
القسم الرياضي
يحل فريق برشلونة الإسباني، ضيفًا على نظيره سلافيا براج التشيكي، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

ويقدم لكم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمتابعة أحداث مباراة برشلونة و سلافيا براج التشيكي في دوري ابطال اوروبا .

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء، بين الفريقين في تمام التاسعة ليلًا، على ملعب "إدين أرينا"، معقل سلافيا براج، وسيتم بث اللقاء عبر شاشة beIN SPORTS HD 1.

وتمثل مواجهة اليوم، اختبارًا سهلًا لكتيبة إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا، نظرًا لخبرات لاعبيه الكبيرة على مستوى البطولة.

ويبحث برشلونة في مواجهة اليوم أمام سلافيا براج، عن الفوز الثاني له على التوالي، في البطولة الأوروبية من أجل الانفراد بصدارة المجموعة السادسة.

وكان برشلونة قد تعادل مع بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى 0-0، قبل أن يفوز على إنتر ميلان بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.

ويحتل برشلونة وصافة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، خلف دورتموند المتصدر بفارق الأهداف فقط، بينما يأتي فريقا إنتر ميلان، وسلافيا براج، في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان في مهمة سهلة أمام سلافيا براج بدوري أبطال أوروبا

بث مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دورى ابطال اوروبا

بث مباشر .. مباراة انتر ميلان و براج التشيكي في دوري أبطال اوروبا

برشلونة يستضيف إنتر ميلان في قمة نارية بـ دورى أبطال أوروبا.. الليلة

بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على سلافيا براج في دورى أبطال اوروبا.. اليوم

ترشيحاتنا

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-10-2019

بملابس جلد..إيمي سمير غانم بصحبة أصدقائها على النيل

معنديش حاجة أخسرها..ميرنا فتحي تتحدى السرطان..شعري كان أغلى حاجة عندي

من تركيا.. عودة أول النواب الهاربين في قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي

كيف تكون التوبة من الزنا.. الإفتاء تجيب

أول تعليق من زيدان بعد فوز ريال مدريد على جالطا سراي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الموف والأبيض.. الإماراتية أوجيني القبيسي تطلق مجموعة أزياء 2020

مياه الأمطار تغرق شوارع بورسعيد .. ورفع حالة الطوارئ .. صور

الكهرباء تحذر من ملامسة أعمدة الإنارة في الغربية.. ونفوق حيوانات بكفرالزيات