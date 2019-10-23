مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر بتاريخ 23-10-2019 دوري أبطال أوروبا

يحل فريق برشلونة الإسباني، ضيفًا على نظيره سلافيا براج التشيكي، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.



ويقدم لكم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمتابعة أحداث مباراة برشلونة و سلافيا براج التشيكي في دوري ابطال اوروبا .



ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء، بين الفريقين في تمام التاسعة ليلًا، على ملعب "إدين أرينا"، معقل سلافيا براج، وسيتم بث اللقاء عبر شاشة beIN SPORTS HD 1.



وتمثل مواجهة اليوم، اختبارًا سهلًا لكتيبة إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا، نظرًا لخبرات لاعبيه الكبيرة على مستوى البطولة.



ويبحث برشلونة في مواجهة اليوم أمام سلافيا براج، عن الفوز الثاني له على التوالي، في البطولة الأوروبية من أجل الانفراد بصدارة المجموعة السادسة.



وكان برشلونة قد تعادل مع بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى 0-0، قبل أن يفوز على إنتر ميلان بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.



ويحتل برشلونة وصافة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، خلف دورتموند المتصدر بفارق الأهداف فقط، بينما يأتي فريقا إنتر ميلان، وسلافيا براج، في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة.







