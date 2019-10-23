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أخبار العالم

رجل يتحصن في متحف بـ فرنسا ويهدد: سيصبح جحيما

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:01 ص
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
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شيماء مصطفى
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم، الأربعاء، أن الشرطة الفرنسية تنفذ عملية ضد رجل تحصن في متحف أثري بجنوب فرنسا، لافتة إلى أن الشرطة قالت إنه كتب رسائل تهديدية باللغة العربية.

وقالت شرطة بلدية سانت رافاييل إنها تدخلت بالفعل، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.

وأشارت مصادر لـ الوكالة الفرنسية، إلى أن الرجل، الذي قد يكون معه شريك، رفض التواصل مع الشرطة.
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