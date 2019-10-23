بعد غرق الشوارع والأنفاق.. استمرار شفط مياه الأمطار بالقليوبية.. صور

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء بالدفع بعدد من السيارات لسحب وشفط المياه من الشوارع وأسفل الأنفاق والكبارى بالمحافظة بعد تراكمها بسبب سقوط الأمطار على المحافظة.





فيما سادت حالة من الهدوء على مدن ومراكز المحافظة خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات بمحافظات القاهرة الكبرى.





من جانبه وجه الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية يرفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لسوء الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة.



