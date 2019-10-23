Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد غرق الشوارع والأنفاق.. استمرار شفط مياه الأمطار بالقليوبية.. صور

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:35 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء بالدفع بعدد من السيارات لسحب وشفط المياه من الشوارع وأسفل الأنفاق والكبارى بالمحافظة بعد تراكمها بسبب سقوط الأمطار على المحافظة.

فيما سادت حالة من الهدوء على مدن ومراكز المحافظة خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات بمحافظات القاهرة الكبرى.

من جانبه وجه الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية يرفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لسوء الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة.

وشدد مرزوق على مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.
بعد غرق الشوارع والأنفاق.. استمرار شفط مياه الأمطار بالقليوبية.. صور
بعد غرق الشوارع والأنفاق.. استمرار شفط مياه الأمطار بالقليوبية.. صور
بعد غرق الشوارع والأنفاق.. استمرار شفط مياه الأمطار بالقليوبية.. صور
بعد غرق الشوارع والأنفاق.. استمرار شفط مياه الأمطار بالقليوبية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلان الطوارئ.. الشرقية تدفع بالمعدات لشفط تجمعات مياه الأمطار

رفع حالة الطوارئ..ارتباك الحركة المرورية في القليوبية بسبب الأمطار..صور

شفط مياه الأمطار أسفل الأنفاق وكبارى القليوبية.. صور

ترشيحاتنا

كيف تكون التوبة من الزنا.. الإفتاء تجيب

شاهد.. عاصفة مدمرة تضرب إسرائيل في هذا التوقيت

أخيرًا.. 3 مزايا جديدة طال انتظارها على الواتساب

تركيا تعلن وقف عدوانها على شمال سوريا عقب انتهاء الهدنة

صدمة للعائلة الحاكمة في بريطانيا.. هاري وميجان ماركل يتنازلان عن الحياة الملكية

سميرة سعيد وأحلام ومي عمر بنفس الإطلالة .. مين أحلى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مصرع عروسين ليلة زفافهما.. ميت يزيد في الغربية تتحول إلى سرادق عزاء..صور

بعد ليلة ممطرة .. سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية

بسبب قائمة الانتظار.. شاب يقدم على الانتحار نتيجة آلام الأسنان