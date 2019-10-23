إعفاء العملاء المخصص لهم أراض زراعية بالحزام الأخضر بالمدن الجديدة من غرامات التأخير حال سداد المتأخرات المالية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات فى السداد للعملاء المخصص لهم (أراضٍ زراعية بالحزام الأخضر تمليك وبمقابل انتفاع) بالمدن الجديدة (الساري تخصيصها فقط أو تم إلغاؤها بسبب عدم السداد أو صدر لها قرار سحب وتعذر السحب فعليا لوجود زراعات عليها)، وذلك بالإعفاء من سداد غرامات التأخير حال قيام العملاء بسداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، خلال 4 أشهر اعتبارا من تاريخ الإعلان الذى سينشر فى الصحف، وعلى أجهزة المدن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية على المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة.







وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 10296.6 م2 بالحي السكني الثالث، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنشاط مدرسة، لصالح الطائفة الأنجيلية، لإقامة مدرسة، وكذا تخصيص قطعة الأرض بمساحة 3007م2 بالحي السكني الثالث، بالعاصمة الادارية الجديدة، بنشاط تجاري، لإقامة مشروع تجاري.







وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إتاحة قطعة الأرض رقم (7) بمساحة 1511.94 م2 بقطاع أ بمنطقة الـ800 فدان إسكان إجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر، لإقامة كنيسة عليها للطائفة الأرثوذكسية، وقطعة الأرض رقم (1) بمركز خدمات الحي الثاني بمدينة سوهاج الجديدة، بمساحة 1770م2، لإقامة كنيسة عليها للطائفة الإنجيلية، وقطعة الأرض بمساحة حوالي 5381 م2 بالحي السادس بمدينة بدر (بنشاط خدمات مستقبلية) لإقامة كنيسة لطائفة الأقباط الأرثوذكس، وتقسيم قطعة الأرض رقم (5) بالحي الأول بالمجاورة الرابعة، بمدينة الفيوم الجديدة، بمساحة (3400 م2) بنشاط إجتماعي لقطعة الأرض (5 أ) كنشاط كنيسة بمساحة (2000 م2) وقطعة الأرض (5 ب) بمساحة (1400 م2) كنشاط تجاري إداري، واستبدال قطعة الأرض رقم (1/3) بمنطقة الـ180 فدانًا بالامتداد الجنوبي للمدينة بمساحة 2000 م2، والسابق تخصيصها بأخري رقم (5 أ) بالحي الأول بالمجاورة الرابعة بمساحة 2000 م2 تقريبا، لإقامة كنيسة لطائفة الأقباط الأرثوذكس، ويتم استكمال الإجراءات طبقًا للقانون رقم80 لسنة 2016، الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وطبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.







وأشار المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص عدد من قطع الأراضى بأنشطة مختلفة بمدينة 6 أكتوبر، وتشمل، قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة خدمات المجاورة الأولى بالحي الثاني، لإقامة نشاط تجاري، وقطعة الأرض رقم (113) بمساحة (15118.36م2) بمنطقة المخازن بالمدينة، لإقامة نشاط مخازن، وقطعة الأرض رقم 1 بمساحة 2601م2 بمركز خدمات الحي 3،4 بالمدينة، لإقامة نشاط تجاري، وقطعة الأرض رقم (4/7) بمساحة ( 5557.06م2)، بمنطقة المخازن بالمدينة لإقامة نشاط مخازن، وتخصيص قطعة الأرض بمساحة (3000 م2) الملاصقة للقطعة رقم (4) بمركز خدمات الحيين (3، 4) لإقامة توسع للنشاط الطبي، لصالح مستشفى ابشر الجابري، بنظام البيع.







وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: وافق مجلس الإدارة أيضًا على تخصيص قطعة الأرض رقم 9/ بمساحة 813 م2 بالمنطقة السكنية الثالثة بمدينة السادات، لإقامة نشاط تجارى إدارى سكنى، وقطعة الأرض بمساحة 4.9 فدان كجزء مستقطع من قطعة الأرض (بنشاط أندية تحت الطلب) بالمنطقة الترفيهية، لإقامة نادٍ إجتماعي لنقابة المهندسين بمدينة بني سويف الجديدة، وقطعة الأرض رقم (8) بمساحة إجمالية 1650م2 بمركز خدمات الحي الأول بمدينة بدر، وضمها للقطعة المجاورة رقم (7) السابق تخصيصها لشركة غاز القاهرة، لإقامة مقر إداري، وقطعة أرض بمساحة 71.77 فدان على طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي، جنوب منطقة المعرفة بمدينة العاشر من رمضان، لإقامة مشروع عمراني متكامل (فيلات فقط)، وتغيير نشاط قطعة الأرض بمساحة (27998 م2) بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الصالحية الجديدة من نشاط خدمي لصناعي، وتخصيصها لإقامة مصنع، لصالح شركة صناعة وسائل النقل (MCV) الوكيل العام لشركة دايملر مرسيدس بنز للسيارات التجارية.







وأشار المهندس طارق السباعى، إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 12.5 فدان بمنطقة المؤسسات الدولية بنشاط تعليم عالٍ بامتداد التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، لوزارة الثقافة بنظام نقل الأصول، لإنشاء أكاديمية الفنون الجديدة، وتعديل نشاط وتخصيص مساحة 1500م2 من قطعة الأرض رقم 4 بمركز خدمات الحى (10) بمدينة 6 أكتوبر، لمحافظة الجيزة بنظام نقل الأصول، لإقامة مقر إداري للإدارة التعليمية بأكتوبر، وتخصيص قطعتى الأرض (رقم 26 بمساحة 2439م2 بمركز خدمات الحي الخامس والسادس، ورقم 32 بمساحة 2477م2 بمركز خدمات (أ-أ) بالمنطقة العمرانية الثانية) بمدينة 6 أكتوبر، و6 محال تجارية أسفل العمارات بالأحياء (شباب 70م2 – المستقبل جنوب الأحياء – الحي 12)، لصالح وزارة الداخلية بنظام نقل الأصول، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 12.77 فدان بامتداد المحور المركزي الغربي، بمدينة برج العرب الجديدة، لوزارة الثقافة بنظام نقل الأصول لإنشاء أكاديمية الفنون الجديدة، وتخصيص قطعة الأرض بمساحة 3820 م2، والملاصقة لمستشفى زايد التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، لاستخدامها في إنشاء المبنى الملحق الجديد للمستشفي، بمدينة الشيخ زايد، وتخصيص مبنى المدرسة بمنطقة (480 فدانا) بمساحة 13026.47م2 لاستغلالها ككلية هندسة بنظام نقل الأصول بالسداد النقدى لجامعة الأقصر فرع الأقصر، والموافقة على الموقع المقترح بالحى السكنى الثالث بمساحة 15677.43م2 لإقامة مدرسة ثانوى عام لخدمة سكان الحى، بدلا من المدرسة الأخرى، وضمن خطة الطرح المستقبلية للجهاز.







ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 2056.28 م2 بالمركز الرئيسى بمدينة 15 مايو بنظام البيع، لإقامة مشروع تجارى، وقطعة الأرض بمساحة 4500 م2 بمركز خدمات إسكان الفيلات بالحى المتميز، لإقامة مدرسة تعليم أساسى خاصة بمدينة غرب قنا، وقطعة الأرض بمساحة 2800 م2 بمدينة النوبارية الجديدة، لإقامة نشاط صناعي، وقطعة أرض بنشاط مدرسة لغات بمساحة 8231.37 م2 بمنطقة مركز الخدمات الواقعة بمنطقة 2600 فدان شمال عمارات سكن مصر بمدينة العبور الجديدة.



كما وافق مجلس إدارة الهيئة، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 3197.96 م2، بجنوب غرب المنطقة الصناعية A6 بمدينة العاشر من رمضان، لإقامة مجمع ورش حرفية، وتعديل نشاط جزء من أرض الحديقة بمساحة 15 فدانًا من إجمالي 121.3 فدان لتكون بنشاط عمراني متكامل، بمنطقة النخيل بالحى السادس بمدينة سوهاج الجديدة، وتخصيصها لشركة الريفال للاستثمار والتنمية والمنشآت التعليمية، لإقامة مشروع عمراني متكامل، وتخصيص قطعة الأرض رقم (74) بمساحة 15400 م2 بالواجهة الشرقية، بمدينة الشروق، بنشاط تعليمي مدارس، وتخصيص 25 فيلا و30 تاون هاوس، بالمجاورة الرابعة (D4)، بالحي السكنى الثالث (R3)، بالعاصمة الإدارية الجديدة لصالح نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.







ووافق مجلس إدارة الهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة الأرض رقم (14) بمساحة حوالي 5 آلاف م2 بمنطقة الخدمات المستقبلية بالقرب من مدخل المدينة رقم (2)، على طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي بمدينة الشروق، لإقامة مجمع خدمات شرطية (مرور – جوازات – أحوال مدنية – تصاريح عمل)، لصالح وزارة الداخلية، بنظام نقل الأصول، لخدمة المواطنين بالمدينة، وإعادة تخصيص قطعة الأرض والممرين المجاورين لمستشفي الشروق العام بمساحة 6904م2 بمركز خدمات الحي الثاني بمدينة الشروق، بنظام نقل الأصول لمحافظة القاهرة – مديرية الشئون الصحية، وإتاحة المبني المنفذ (غير مستغل) بمساحة تقريبية 95 م2 بارتفاع دور أرضي فقط، والواقع خلف خزان المياه بجزيرة الطريق الأوسط بمدينة الشروق، لاستغلالة كقسم مرور ميداني، وكذا منطقة انتظار السيارات المنفذة بالقرب من المبني، ويتم إضافة تكلفة المبني المنفذ علي قيمة نقل الأصول لصالح وزارة الداخلية، وتخصيص قطعة الأرض بمساحة 10 أفدنة بجوار موقع بوتجاسكو وجراج هيئة النقل العام أمام مساكن الأولي بالرعاية بمدينة حدائق أكتوبر، لوزارة العدل بنظام نقل الأصول لإقامة مصلحة الطب الشرعي، وتخصيص الوحدة الصحية بمنطقة ابني بيتك المرحلة الرابعة بمدينة أسيوط الجديدة، لجامعة الأزهر للتشغيل الفوري، بنظام نقل الأصول، وتخصيص قطعة الأرض بمساحة 100 فدان لافتتاح بعض الكليات الجديدة بمنطقة التوسعات بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، بنظام نقل الأصول لصالح جامعة الأقصر.



