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رياضة

بث مباشر .. مباراة تشيلسي أمام أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:59 ص
تشيلسي
تشيلسي
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القسم الرياضي
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء، صوب ملعب "يوهان كرويف أرينا"، في السابعة مساءً، عندما يحل تشيلسي الإنجليزي، ضيفًا على نظيره أياكس أمستردام الهولندي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

ويقدم لكم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمتابعة احداث مباراة تشيلسي امام فريق اياكس امستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى أياكس في مواجهة اليوم، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق الفوز الثالث على التوالي، والحفاظ على صدارة المجموعة الثامنة.

في المقابل يدخل تشيلسي مباراة، باحثًا عن انتصاره الثاني على التوالي بالبطولة الأوروبية، بعدما خسر أمام فالنسيا في الجولة الأولى 1-0، وحقق الفوز على ليل 2-1 ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويفتقد تشيلسي في المواجهة لخدمات، نجولو كانتي، وروس باركلي، بالإضافة إلى أنطونيو روديجر بسبب الإصابة.

وفي سياق المجموعة ذاتها، يحل فريق فالنسيا الإسباني ضيفًا على نظيره ليل الفرنسي، في تمام التاسعة مساءً.

ويتصدر أياكس المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي فالنسيا وتشيلسي في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد ليل في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.




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