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رياضة

بث مباشر.. مباراة ليفربول محمد صلاح أمام جينك البلجيكي في دورى أبطال أوروبا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:00 ص
ليفربول
ليفربول
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القسم الرياضي
يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا على منافسه فريق جينك البلجيكي اليوم الأربعاء بالمباراة المقرر لها أن تقام في تمام الساعة التاسعة باستاد لومينوس أرينا في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات دورى أبطال اوروبا .

ويقدم لكم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمتابعة أحداث مباراة ليفربول محمد صلاح امام فريق جينك في دورى أبطال اوروبا . .

ومن المنتظر أن يقود المحترف الدولي المصري محمد صلاح هجوم فريق ليفربول وذلك عقب غيابه عن مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بالمجموعة الخامسة في دوري ابطال اوروبا برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على فريق ريد بول سالزبورج.

وأصيب محمد صلاح فى الكاحل بالدقائق الأخيرة من عمر مباراة ليفربول وليستر سيتى التى انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 2 – 1



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