بث مباشر.. مباراة ليفربول محمد صلاح أمام جينك البلجيكي في دورى أبطال أوروبا

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا على منافسه فريق جينك البلجيكي اليوم الأربعاء بالمباراة المقرر لها أن تقام في تمام الساعة التاسعة باستاد لومينوس أرينا في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات دورى أبطال اوروبا .



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ومن المنتظر أن يقود المحترف الدولي المصري محمد صلاح هجوم فريق ليفربول وذلك عقب غيابه عن مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.



ويحتل ليفربول المركز الثالث بالمجموعة الخامسة في دوري ابطال اوروبا برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على فريق ريد بول سالزبورج.



وأصيب محمد صلاح فى الكاحل بالدقائق الأخيرة من عمر مباراة ليفربول وليستر سيتى التى انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 2 – 1







