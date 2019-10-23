أمطار وثلج.. محافظ الإسكندرية في الشارع بسبب الطقس السيئ

قام الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، بجولة تفقدية اليوم، الأربعاء، لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع منطقة المنشية وطريق الكورنيش بحي الجمرك.



وضربت موجة من الطقس السيئ أحياء الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأربعاء، صاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وثلوج.



وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة.



ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي نهضة مصر ومياه الشرب، بنحو 93 سيارة "نافوري" وبدالات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة، لشفط تراكمات مياه الأمطار.