هعمل حسابي وأجي بالعوامة .. مفيدة شيحة تستعد لمواجهة غزارة الأمطار









سخرت الإعلامية مفيدة شيحة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض المناطق بالقاهرة ، حيث كتبت على صفحتها الرسمية على انستجرام " الحمدالله كنت قاعدة في البيت النهاردة و مغرقتش في المطرة ".وأضافت مفيدة شيحة ساخرة : بكرة هعمل حسابي و اجي بالعوامة، فيما جاءت تعليقات الجمهور فكاهية كالتالي، : " قعدت في البيت وغرقنا بردو، ربنا بيحبك عشان منزلتيش ".وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد حذرت من حالة من عدم الاستقرار في الأجواء خلال شهر الخريف، وقامت بالتنويه ،عن حالة عدم الاستقرار قبل حدوثها بيومين.