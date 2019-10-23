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اقتصاد

خبير: القمة الروسية الأفريقية نقلة نوعية في منحنى العلاقات بين الطرفين

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:35 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن القمة الروسية الأفريقية التي تعقد اليوم تعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين روسيا والدول الإفريقية، كما تُعد فريدة وغير مسبوقة من حيث حجم المشاركة والموضوعات المطروحة للمناقشة فيها .

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"صـدى البـلد"، أن القمة تهدف إلى مناقشة نماذج المشروعات القائمة بين روسيا والدول الإفريقية، وتحديد نماذج جديدة للتعاون وآفاق التعاون المستقبلي، في ضوء وجود إمكانيات متشابهة، حيث تمتلك روسيا والدول الإفريقية نصف الموارد الطبيعية في العالم، وتسعى القمة إلى وضع آلية لاكتشاف واستخدام هذه الموارد.

ولفت إلى أن هذه القمة تعكس اهتمام روسيا بالقارة السمراء؛ حيث أبدت استعدادها لتقديم استثمارات جديدة، وعرض خبراتها في مجال الصناعة، ومساعدة الدول الإفريقية على تطوير وإنشاء منظومات في مجالات النقل والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، وكذلك الدعم في مجالي التعليم والصحة.

وتابع :"بالتالي فإن هذه القمة التي تنعقد برئاسة مشتركة بين كل من روسيا ومصر التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، ستكون بمثابة "نقلة نوعية" على منحنى العلاقات الروسية الإفريقية؛ خاصةً في ظل ما تشهده القمة من التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك الاتفاقيات الحكومية الدولية والمشتركة بين الوزارات المختلفة .

ولفت إلى أن هذه القمة ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية والقارة السمراء ؛ حيث تعزز من تحقيق خطة التنمية المستدامة ٢٠٦٣ التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٠١٥ .
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