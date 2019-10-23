بوتين : المنتدى الروسي الأفريقي حدث هام لم يتكرر فى تاريخ علاقات الجانبين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المنتدى الروسي الافريقي حدث هام لم يتكرر في السابق، لافتا إلى أن العلاقات الروسية الافريقية تحسنت كثيرا في السنوات الماضية وحققت نجاحات كبيرة.

وقال الرئيس الروسي - خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى (أفريقيا - روسيا) بسوتشى اليوم الاربعاء - لم يسبق لمثل هذا الحدث الهام مثيل في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية ، حيث يجتمع فيه ممثلو المؤسسات الحكومية ودوائر الأعمال والخبراء من بلداننا لمناقشة الوضع الراهن وآفاق التعاون، بالاضافة إلى العديد من المسائل الملحة للاقتصاد العالمي .

وأضاف "اليوم الدول الافريقية في طريقها الثابت نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية وتلعب دورا مهما في الشؤون الدولية ، كما يجري إنشاء عمليات تكامل متبادل المنفعة في إطار الاتحاد الأفريقي ، وقد قمنا بإعداد كبير ولمدة طويلة لتحديد الاتجاهات للعمل المشترك .

وأوضح بوتين أن العلاقات الروسية الافريقية ودية وموثوقة وسجلت تحسنا ملموسا في السنوات الأخيرة مع الدول الإفريقية على المستوى الثنائي في أشكال متعددة وكان من الممكن ليس فقط الحفاظ على تجربة التعاون المثمر المتراكمة في الماضي ولكن أيضا نجاحات كبيرة جديدة وهذا يرجع إلا أن أفريقيا اصبحت من المناطق الواعدة للنمو الاقتصادي العالمي .



