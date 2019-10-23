استمرار أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع وميادين بنها ..صور

تابع الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية أعمال شفط المياه الناتجة عن الأمطار داخل عدد من الشوارع مدينة بنها، حيث أمر برفع حالة الطوارئ بالمحافظة لمواجهة موجة الأمطار التي ضربت مدن المحافظة إلى جانب التشديد على رؤساء المدن بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من رفع تجمعات المياه سريعا لتيسير الحركة المرورية بمدن المحافظة.



وأعلن محافظ القليوبية انه تقرر تشكيل غرفة عمليات فورا بالديوان العام للمحافظة للتدخل السريع في أية أمور طارئة قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة مشيرا الى ان الأجهزة التنفيذية بالمدن والأحياء قامت بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف جهودها منذ صباح اليوم الأربعاء لرفع مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع.



وشدد المحافظ على ضرورة رفع كميات المياه من الشوارع وتحقيق السيولة المرورية للسيارات والمارة مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لعودة الشوارع لشكلها الحضاري مضيفا انه كلف رؤساء المدن والأحياء ورؤساء شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء بالاهتمام بجميع الشكاوى، التي ترد على منظومة الشكاوى الحكومية الخاصة بالأحوال الجوية والتعامل معها فورا وسرعة الاستجابة.



وكانت موجة الطقس السيئ قد تواصلت على محافظة القليوبية وضربت الأمطار اليوم كافة أنحاء المحافظة حيث أغرقت مياه الأمطار عددا من الشوارع والطرق فيما تحركت فرق التدخل السريع لشفط المياه ومنع تكدسها بالمناطق الحيوية

