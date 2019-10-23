Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الأعمال المصري السوداني: القمة الروسية الأفريقية تهدف لضخ استثمارات في القارة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:35 م
القمة الروسية الأفريقية
القمة الروسية الأفريقية
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكد محمد حربي، عضو مجلس الأعمال المصري السوداني، إن القمة الإفريقية الروسية تهدف البحث عن تعزيز التعاون المشترك بين روسيا و القارة الإفريقية، وضخ استثمارات جديدة في القارة ، مضيفا أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة قد يؤدي إلى عودة السياحة الروسية للسوق المصري، إضافة إلى مناقشات حول عقد اتفاقية تجارة حرة بين مصر وروسيا.

ولفت فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الجانب الروسي يتمتع بخبرات عدة في مجال الطاقة النووية، وصناعة السيارات والصناعات الثقيلة التي يجب الاستفادة منها على الوجه الأمثل سولءء على مستوى السوق المحلي أو القارة الأفريقية.

وأشار إلى ان روسيا يمكن الاستفادة من الموارد الافريقية الطبيعية، حيث انها تعتبر موارد جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر تسعى جاهدة لتنمية البنية التحتية الإفريقية؛ لضمان مستقبل أفضل لشباب القارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السفير المصري في موسكو يناقش آخر الاستعدادات لعقد قمة روسيا أفريقيا

برئاسة السيسي وبوتين.. بحث آخر الاستعدادات لعقد قمة روسيا أفريقيا

خارجية البرلمان: بوتين سيكون له دور فى أزمة سد النهضة خلال قمة روسيا - أفريقيا

برلمانى: روسيا سيكون لها دور قوى فى تبنى مشروعات قومية بالقارة الأفريقية

نائبة: روسيا لديها استعداد لتقديم مساعدات للقارة الأفريقية وإحداث تنمية بها

برئاسة السيسي وبوتين.. أنظار القارة السمراء تتجه لقمة روسيا - أفريقيا.. نواب: ستكون هناك محادثات ثنائية بين الجانبين فيما يتعلق بسد النهضة.. وبرلماني: ستعود بالخير على شعوبنا

ترشيحاتنا

بسبب ثقل وزن الصوف..وفاة أشهر خروف في العالم

هل تقبل توبة من زنا وندم بعد ذلك؟ الإفتاء ترد

لاعب الأهلي ضمن قائمة الـ 30 للمنتخب الأوليمبي

سمير فرج: القوات البحرية المصرية الأكثر خبرة قتالية.. فيديو

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-10-2019

السيسي من روسيا: أجدد الدعوة لـ مؤسسات التمويل الدولية للاستثمار في أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب يتزوج جثة خطيبته خلال مراسم جنازتها لهذا السبب.. صور

رئيس حي يرتدي زي العمال ويرفع آثار الأمطار في الزقازيق.. صور

بعد مصرع عروسين ليلة زفافهما.. ميت يزيد في الغربية تتحول إلى سرادق عزاء..صور