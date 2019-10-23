الأعمال المصري السوداني: القمة الروسية الأفريقية تهدف لضخ استثمارات في القارة

أكد محمد حربي، عضو مجلس الأعمال المصري السوداني، إن القمة الإفريقية الروسية تهدف البحث عن تعزيز التعاون المشترك بين روسيا و القارة الإفريقية، وضخ استثمارات جديدة في القارة ، مضيفا أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة قد يؤدي إلى عودة السياحة الروسية للسوق المصري، إضافة إلى مناقشات حول عقد اتفاقية تجارة حرة بين مصر وروسيا.



ولفت فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الجانب الروسي يتمتع بخبرات عدة في مجال الطاقة النووية، وصناعة السيارات والصناعات الثقيلة التي يجب الاستفادة منها على الوجه الأمثل سولءء على مستوى السوق المحلي أو القارة الأفريقية.



وأشار إلى ان روسيا يمكن الاستفادة من الموارد الافريقية الطبيعية، حيث انها تعتبر موارد جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر تسعى جاهدة لتنمية البنية التحتية الإفريقية؛ لضمان مستقبل أفضل لشباب القارة.