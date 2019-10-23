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فن

لوسي: الجلابية البيضاء اختياري لشخصية أم عبد الله في فيلم ورقة جمعية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:36 م
لوسي ومحررة صدى البلد
لوسي ومحررة صدى البلد
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شيرى نبيل
قالت الفنانة لوسي، إنه عندما عرض عليها دور فيلم " ورقة جمعية " اعجبت به ، خاصة أن الدور جديد لها وله تحضيرات معينة .

وصرحت الفنانة لوسي، لصدي البلد : جلست مع المخرج أحمد البابلي ورسم لي الشكل الذي سوف أظهر به وطلب مني ارتداء جلباء زيتي الا أنني طلبت منه أن تكون فاتحة وبالفعل وافق .

ولفتت الى ان كل المشاركين في العمل بينهم حالة من الحب والتعاون بداية من عامل البوفيه مرورا بالفنايين المشاركين، ومن وجهة نظري الشخصية أن حالة الحب اظهرت علي الشاشة ، كل هذه العوامل من أسباب نجاح العمل .

يشارك الي ان بطولة "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدي، وشيرين الجمل، ومن إخراج أحمد البابلى.
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