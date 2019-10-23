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رياضة

مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجزيرة بث مباشر بتاريخ 23-10-2019 في البطولة العربية للأندية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:42 ص
الاسماعيلي
الاسماعيلي
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القسم الرياضي
يواجه فريق الاسماعيلي منافسه فريق الجزيرة الاماراتي اليوم الاربعاء في تمام الساعة السابعة بالمباراة التي من المقرر لها ان تقام باستاد الإسماعيلية في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من كأس البطولة العربية.

ويقدم لكم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمتابعة أحداث مباراة الاسماعيلي والجزيرة الإماراتي في كأس البطولة العربية.

ويسعى فريق الاسماعيلي الي تحقيق الفوز في تلك المباراة بنتيجة ايجابية، تتيح له ان يشعر بارتياح قبل مواجهة العودة التي ستكون يوم الثلاثاء 26 نوفمبر في أبوظبي.

ويدير مباراة الليلة بين الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى طاقم تحكيم مغربى يضم كلًا من، نور الدين الجعفري، بينما يسانده يوسف مبروك ويحيى النوالي كحكمين مساعدين، وجلال جيد كحكم رابع.

وكان الإسماعيلي قد تأهل الي دور الـ16 بعدما عبر أهلي بنغازي الليبي بنتيجة اربعة أهداف مقابل ثلاثة.



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