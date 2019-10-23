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مرأة

في اليوم العالمي للروماتيزم .. حل سحري يقضي على آلامه في دقائق

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:00 م
صدى البلد
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رضوى حسام
يعاني كثير من الناس من مرض الروماتيزم، وتعتبر آلامه مزعجة للغاية، لذلك يلجأ الكثيرون للأطباء و الأدوية لكن يكون بلا فائدة في بعض الأحيان، وفي هذه الحالة يكون اللجوء للحلول الطبيعية لعلاج الروماتيزم أمر جيد، نظرًا لخلوها من المواد الكيميائية و توافرها دائمًا.

أشار موقع " health line " إلى فوائد عصير الخروب الذي يحمل فوائد كبيرة لصحة الانسان، ويعالج العديد من المشكلات الصحية، فقد أثبتت الأبحاث أن للخروب أثر كبير على علاج الروماتيزم عن طريق تدليك أماكن الآلام بعصير الخروب، وسيقوم بعلاجه وتسكين آلامه في دقائق، كما أنه يحمي من الإصابة بهشاشة العظام.

أوضح الموقع health line فوائد الخروب الأخرى حيث أكد على أن تناول مشروب الخروب على الريق وطوال اليوم يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، كما انه له دور فعال في علاج الأنيميا، ويعمل على خفض درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى أنه يعزز الصحة الجنسية و يعمل على تسكين آلام الصداع النصفي.

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