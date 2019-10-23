القبض على أخطر صائد نمور.. قطع أعضاءها التناسلية ونزفت حتى الموت لهذا السبب

ألقت قوات الشرطة الهندية القبض على أحد أكثر صيادي النمور المطلوبين في الهند، بعد فترة هروبه الطويلة من الشرطة، والتي تخطت ست سنوات.



ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، فقد ارتكب صياد النمور، ويدعى يارلين، الكثير من الجرائم البشعة، وترجع البداية إلى عام 2013 حين عثرت قوات الشرطة الهندية على أعداد ضخمة من جثث الدببة والنمور مع فقدان أعضائهم التناسلية، واتضح أن هذه الحيوانات نزفت حتى الموت.



واجتمع مسئولو الحياة البرية بولاية ماديا براديش، وشكلوا فرقا خاصة لتقفي أثره والقبض عليه، ولكن في كل مرة كانت المحاولة تنتهي بالفشل ويهرب منهم.



وبعد القبض عليه، اتضح أنه ينتمي إلى فئة فقيرة من الهند تؤمن بأن الأعضاء التناسلية للدببة والنمور تعالج الكثير من الأمراض بما فيها زيادة الخصوبة والقدرة على الإنجاب.



واعترف صياد النمور بجرائمه للشرطة، وقال إنه قتل العديد من النمور، والدببة، ومئات الخنازير البرية والطاووس.



وقال مسئول من دائرة الغابات في ولاية ماديا براديش، إنه يبيع هذه الأجزاء من الحيوانات بناءً على أوامر رجال أعمال مشهورين بجميع أنحاء الهند، ويجرى التحقيق معه حاليا في اختفاء أنثى نمر من الولاية في عام 2012 وبعد عام تم العثور عليها على بعد 1500 كم في نيبال مما يجعله متهما بتهريب الحيوانات البرية أيضا.



وتعد الهند موطنا لحوالي 75% من نمور العالم ولديها حاليا 2967 نمرا، ووفقا للبيانات الحكومية، تتصدر مادهيا براديش القائمة بأكثر من 500 منهم، وتعد الهند أيضًا من بين 12 دولة تعهدت بمضاعفة أعداد النومر بحلول عام 2022، وفقًا لبرنامج TX2 التابع لمؤسسة الحياة البرية العالمية.