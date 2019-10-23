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الرئيس الروسي: ساعدنا في بناء أكثر من مفاعل في أفريقيا لتوليد الطاقة وخاصة محطة الضبعة النووية في مصر.. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:44 ص
الرئيس فلاديمير بوتين
الرئيس فلاديمير بوتين
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آيات أحمد
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لابد من مضاعفة التبادل التجارى بين روسيا ودول افريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتًا إلى أن روسيا تعمل على المساعدة فى رفع التقنيات التكنولوجية فى افريقيا، ونساعد فى بناء أكثر من مفاعل فى افريقيا فى انتاج الطاقة.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادى روسيا – افريقيا، نساعد فى بناء اكثر من مفاعل فى افريقيا لتوليد الطاقة وخاصة محطة الضبعة النووية فى مصر، مشيرًا إلى أن هناك 23 شركة تعمل فى المحطة وانا متأكد انها فى المستقبل ستكون شركات أكثر بكثير.

وأوضح أن روسيا تعمل على انشاء منطقة صناعية فى مصر تضم العديد من الشركات الروسية، كما ان روسيا تتعاون فى برنامج الغذاء العالمى فى غينيا هناك معمل لدراسة الامراض المزمنة والمستوطنة ودولتنا واحدة من أوائل الدولة التى قامت بمكافحة مرض البولا.

وأردف أن هناك 25 ألف طالب افريقيى يتعلم على نفقة الدولة الافريقية، مؤكدًا أنه تم بناء أكثر من 800 مؤسسة علمية فى افريقيا ونقدم منحًا للطلاب الافارقة.
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