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رياضة

رسميا.. تحديد الموعد الأخير لـ الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:35 ص
راموس - ميسي
راموس - ميسي
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إسراء أشرف
حسمت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني، الموعد الأخير لـ "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد، بعد تأجيله من يوم 26 أكتوبر الجاري، بسبب الاحتجاجات التي يشهدها إقليم كتالونيا.

واعتمدت لجنة المسابقات موعد 18 ديسمبر المقبل، ليكون لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا.

وكانت رابطة الدوري الإسباني، ترغب في تغيير الموعد المقترح، ليقام يوم 4 ديسمبر بدلًا من 18 من الشهر ذاته ، من أجل حماية المصالح الاقتصادية للأندية الأخرى.


وتشهد مدينة برشلونة حاليًا إقامة العديد من المظاهرات، بعدما صدر قرارًا بالقبض على القادة في إقليم كتالونيا، بسبب دعوات الانفصال عن إسبانيا.

وتشير التقارير في إسبانيا، إلى أن هناك دعوات لمظاهرات حاشدة بالتزامن مع الكلاسيكو، لذلك تم تأجيله لـ ديسمبر المقبل.
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