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الأرصاد تحذر: أمطار على القاهرة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية اليوم

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:47 ص
امطار
امطار
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هاني حسين
قال إبراهيم عطا المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إننا كنا نتوقع هطول الأمطار ولكن المشكلة بالأمس سقوط الأمطار في وقت الذروة مما أدى إلى زحام شديد.

وأضاف إبراهيم عطا في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على قناة " مصر الأولى"، أن موجة عدم الاستقرار مستمرة اليوم وحتى يوم الجمعة، مضيفا: "فرص سقوط الأمطار كبيرة على القاهرة اليوم، وسقوط أمطار على السواحل الشمالية ومدن شمال الصعيد".

وتابع إبراهيم عطا: "منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تبريد الهواء المليء ببخار الماء بما يكون سحب متوسطة ومنخفضة تسبب في هطول الأمطار"، مضيفا: " ذروة الموجة اليوم الأربعاء وتنتهي يوم الجمعة".




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