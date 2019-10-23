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تعليم

ثلاثة أفدنة من متبرع لإقامة مبنى جديد لكلية الآثار بصان الحجر بالزقازيق

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:43 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أعلن الدكتور "عثمان شعلان" عن استلام جامعة الزقازيق ثلاثة أفدنة تبرع بها القبطان" إبراهيم اسماعيل الباز" لإقامة مبني لكلية الآثار بمدينة صان الحجر ومنشآت جامعية أخرى في إطار التوسعات الجديدة في شمال الشرقية وبدء الدراسة بعدد من الكليات .

وأكد علي أهمية المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية والنهوض بمختلف القطاعات وخاصة قطاع التعليم لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب موجها الشكر والتقدير للمتبرع على هذا العمل الخيرى الذى يعكس روح البذل والعطاء والانتماء التي يتحلي بها أهل الشرقية .

وأشار "شعلان" إلى انه تم استلام قطعة الأرض أمس الثلاثاء ووضع علامات حديدية على حدودها الأربعة بحضور "إبراهيم عبد السلام الشاذلي الباز" المتبرع وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجامعة بتاريخ 17/10/2019م.

وأضاف انه قد أقر المتبرع بأنه قد تبرَّع بقطعة الأرض الموَضَّح حدودها وأطوالها بالعقد الموثق لصالح جامعة الزقازيق لإقامة مبني لكلية الآثار بمدينة صان الحجر عليها وأي منشآت جامعية أخرى، وأصبحت هذه القطعة من تاريخه تحت تصرُّف جامعة الزقازيق وملكًا لها، وهذا التبرُّع بدون أي مقابل وأن هذه القطعة خالية من كافة الديون والرهون والأموال الأميرية للدولة أو للغير، وأنه تملَّك هذه الأرض بموجب عقد مُسجّل بالشهر العقاري بالشرقية سلم صورة منه ، وتقدم المُتبرع بشهادة قيودات ومطابقة صادرة من الشهر العقاري(السجل العيني بالزقازيق) ، وشهادة حيازة زراعية، وطلب تبرُّع عن قطعة الأرض المتبرع بها، وصورة ضوئية من عقد بيع مسجل شهر عقاري الشرقية.
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