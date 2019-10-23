استمرارا للخداع الإعلامي...الجزيرة تفبرك فيديو لاعتداء أمين شرطة على شاب بعزبة خيرالله

تداولت "صفحة قناة الجزيرة القطرية" بمواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو بعنوان (بلطجة فى العلن، أمين شرطة وشقيقه يعتدون على شاب بالضرب بعزبة خيرالله بسبب مشاجرة أطفال)، يتضمن إدعاء إحدى السيدات قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها وأسرتها بمنطقة سكنها بعزبة خيرالله بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، وإصابتها بكدمة بالعين اليسرى.



أسفرت التحريات عن تحديد هوية السيدة (ربة منزل، 44سنه) وبإستدعائها ومواجهتها أقرت بإصطناعها إصابتها عن طريق وضع "بعض مستحضرات التجميل" بمساعدة جارتها ، وبمواجهة الأخيرة أيدت ذلك.



وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة عدة بلاغات من طرفين "محددين" تبادلا خلالها الإتهامات من كل طرف بتعدى الآخر عليه بالضرب وإحداث إصابته .



وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم جميعًا .



وعلى خلفية هذه البلاغات، تم الزج بإسم أحد أمناء الشرطة "يرتبط بصلة قرابة بإحدى طرفى المشاجرة"، وتبين عدم تواجده وقت حدوث تلك الخلافات، فضلًا عن عدم توجيه أية إتهامات له.