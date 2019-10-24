متاحة للجميع.. 3 توابل في المنزل مضادة للالتهابات

يعد الالتهاب، استجابة طبيعية للجسم للإصابة بالعديد من الأمراض، وغالبًا ما تتسبب في احمرار موضعي أو تورم أو ألم أو حرارة، كما أنه قد يكون التهابًا حادًا أو ضعيفًا.





وأشهر أنواع الالتهابات هو التهاب المفاصل الذي يؤدي إلى تصب وتورم بالمفاصل، و أشار موقع "health line" إلى مجموعة توابل مضادة للالتهابات وهي كالتالي:





الكركم





يعد الكركم من أشهر التوابل المستخدمة في المطبخ، كما أنه تم استخدام الكركم كدواء لعدة قرون لعلاج الجروح والالتهابات ونزلات البرد وأمراض الكبد، بالإضافة لأنه قد أظهرت الدراسات أن الكركمين الموجود بالكركم قد يقلل من كل الالتهابات في الجسم.





القرفة





يتم استخدام القرفة بأكثر من طريقة في إعداد الطعام والحلويات كما أنه يمكن تناولها مشروبًا، إضافة إلى احتوائها على مكونات مضادة للالتهابات وتعمل على تقليل التورم.





الفلفل الأسود





يحتوي الفلفل الأسود على كثير من المكونات المضادة للأكسدة، المضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، مما يجعل إضافته إلى الطعام أمر جيد ومفيد للجسم.