ضبط 101 كيلو من اللحوم غير صالحة خلال حملة تفتيشية بالمنيا

نظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، حملة تفتيشية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم في مركز بني مزار وبندر المنيا، بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.



قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 3محاضر بإجمالي 101 كجم لحوم غير صالحة بكل من مركز بني مزار وبندر المنيا، مشيرًا إلى انه تم مصادرة كافة المضبوطات وفقًا للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.



وأكد مدير الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم و القضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام



